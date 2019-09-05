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Yol ekipleri 838. sokak'ta

1 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tuna Mahallesi 838. Sokak'ta yol düzenleme çalışması yaptı.

Yol ekipleri 838. sokak'ta, System.String[]

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tuna Mahallesi 838. Sokak'ta yol düzenleme çalışması yaptı.


Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tuna Mahallesi 838. Sokak'ta yol ve kaldırımlarını yeniden düzenlenmek üzere söküm çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Cemal Akın, mahalle sakinleri ile sohbet ederek söküm çalışmasının ardından yapılacak olan düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, alt yapı gereksinimleri karşılanan cadde ve sokakları sil baştan yeniden düzenleyerek halka uzun yıllar sıkıntısız şekilde hizmet verecek sorunsuz yol ve kaldırımlarla ulaşım imkanı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.


Akın açıklamasında " Halkımızın daha iyi ulaşım imkanı sağlamak amacıyla hasar gören tüm noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Tuna Mahallesi 838. Sokak araç yolunu yeninden düzenlemek amacıyla söküm çalışmalarına başladık. Bu çalışmanın ardından altyapı ihtiyaçlarını karşılayacağımız bu yolumuzu yeninden düzenleyerek vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız" dedi. - BARTIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:57 Kaynak: İHA
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