Son Dakika Haberleri: Yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
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Yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

1 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Cumhuriyet Mahallesi 425.Sokak'ta yol çalışması başlatıldı.

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Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Cumhuriyet Mahallesi 425.Sokak'ta yol çalışması başlatıldı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Belediye olarak tüm alt yapı ve üst yapı düzenlemelerimizi vatandaşlarımıza uzun yıllar sorun yaşatmayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Şuan Cumhuriyet Mahallesi 425.Sokak'ta bir yolumuzu daha bu anlayışla en güzel şekilde düzenlemek üzere çalışma başlattık. Kısa süre içinde çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlayacağız. Kentimizde hasarlı yol bırakmayana kadar tüm enerjimizle yol çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi. - BARTIN
Cumhuriyet Mahallesi, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
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