Yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
1 saat önce
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Cumhuriyet Mahallesi 425.Sokak'ta yol çalışması başlatıldı.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Cumhuriyet Mahallesi
425.Sokak'ta yol çalışması başlatıldı.
Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
, "Belediye olarak tüm alt yapı ve üst yapı düzenlemelerimizi vatandaşlarımıza uzun yıllar sorun yaşatmayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Şuan Cumhuriyet Mahallesi 425.Sokak'ta bir yolumuzu daha bu anlayışla en güzel şekilde düzenlemek üzere çalışma başlattık. Kısa süre içinde çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlayacağız. Kentimizde hasarlı yol bırakmayana kadar tüm enerjimizle yol çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi. - BARTIN
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