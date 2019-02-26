Son Dakika Haberleri: Yol Ekipleri Kahveciler Sokak'ta

Yol Ekipleri Kahveciler Sokak'ta

37 dakika önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şiremirçavuş Mahallesi Kahveciler Sokak'ta sıcak asfalt yol çalışması gerçekleştirdi.

Yol Ekipleri Kahveciler Sokak'ta, System.String[]
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şiremirçavuş Mahallesi Kahveciler Sokak'ta sıcak asfalt yol çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, bir taraftan yeni yerleşim alanlarının yol ihtiyaçlarını karşıladıklarını bir taraftan da kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda üst yapı ve alt yapı düzenleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Akın açıklamasında "Bartın Belediyesi olarak belirlemiş olduğumuz program çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz Şiremirçavuş Mahallesi Kahveciler Sokak araç yolunu sıcak asfalt ile yeniden düzenledi. Hava sıcaklıkları elverdiği sürece ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt çalışmalarımız devam edecek" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

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