Yol güvenliğini sağlarken otomobilin çarptığı polis yaralandı

Bu arada Mehmet M. idaresindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil, olay yerinde yol güvenliğini sağlayan Malkara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi trafik polislerinden Recep Büyük'e (38) çarptı.

Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan Balta, sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazasında yol güvenliğini sağlarken otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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