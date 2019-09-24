Son Dakika Haberleri: Yol harcamalarına katılım payı için son tarih 30 Eylül
Son Dakika Güncel Haber

Yol harcamalarına katılım payı için son tarih 30 Eylül

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yol harcamalarına katılım payı ödemelerinin son ödeme tarihinin 30 Eylül Pazartesi günü olduğunu belirtti.

Yol harcamalarına katılım payı için son tarih 30 Eylül, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yol harcamalarına katılım payı ödemelerinin son ödeme tarihinin 30 Eylül Pazartesi günü olduğunu belirtti.


Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların 2464 sayılı kanun kapsamındaki yol harcamalarına katılım payı (Asfalt Parası) ödeyecek vatandaşlar için son ödeme tarihinin 30 Eylül 2019 Pazartesi günü olduğunu belirtti.


Vatandaşların yoğun bir şekilde ödemelerini gerçekleştirdiğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların mağdur olmamaları için ödemelerini son güne bırakmaması gerektiğini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 24 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Müge Anlı'da cinayete kurban gittiği düşünülen Burhan Aykurt'la ilgili son dakika gelen itiraf şoke etti Diyarbakır'da eylem yapan aile, oğlunun ölüm haberini HDP binası önünde aldı Fatih Portakal'dan, Erdoğan'ın "Yalan haber yapıyorsunuz" çıkışına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:35:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yol harcamalarına katılım payı için son tarih 30 Eylül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]