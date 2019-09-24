Yol harcamalarına katılım payı için son tarih 30 Eylül
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Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yol harcamalarına katılım payı ödemelerinin son ödeme tarihinin 30 Eylül Pazartesi günü olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yol harcamalarına katılım payı ödemelerinin son ödeme tarihinin 30 Eylül Pazartesi günü olduğunu belirtti.
Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların 2464 sayılı kanun kapsamındaki yol harcamalarına katılım payı (Asfalt Parası) ödeyecek vatandaşlar için son ödeme tarihinin 30 Eylül 2019 Pazartesi günü olduğunu belirtti.
Vatandaşların yoğun bir şekilde ödemelerini gerçekleştirdiğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların mağdur olmamaları için ödemelerini son güne bırakmaması gerektiğini kaydetti. - ESKİŞEHİR
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