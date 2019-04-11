Yol haritası 'takvim'e göre çizilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide atılacak 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı açıkladı, 2019 yıl sonuna kadar yapılacak reformların hangi tarihte gerçekleşeceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide atılacak 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı açıkladı, 2019 yıl sonuna kadar yapılacak reformların hangi tarihte gerçekleşeceğini duyurdu. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)

Haber Yayın Tarihi :

Bakan Albayrak Merakla Beklenen Reform Paketi'ni Açıkladı

Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor

Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı

Abdullah Gül'den Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na Talimat: Bekleyin