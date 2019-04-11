Son Dakika Haberleri: Yol haritası 'takvim'e göre çizilecek

Yol haritası 'takvim'e göre çizilecek

3 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide atılacak 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı açıkladı, 2019 yıl sonuna kadar yapılacak reformların hangi tarihte gerçekleşeceğini duyurdu.

Yol haritası 'takvim'e göre çizilecek, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide atılacak 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı açıkladı, 2019 yıl sonuna kadar yapılacak reformların hangi tarihte gerçekleşeceğini duyurdu. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 
Ekonomi
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