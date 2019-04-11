Yol haritası 'takvim'e göre çizilecek
3 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide atılacak 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı açıkladı, 2019 yıl sonuna kadar yapılacak reformların hangi tarihte gerçekleşeceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide atılacak 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı açıkladı, 2019 yıl sonuna kadar yapılacak reformların hangi tarihte gerçekleşeceğini duyurdu. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04
Bakan Albayrak Merakla Beklenen Reform Paketi'ni Açıkladı
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