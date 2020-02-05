Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar deprem bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar deprem bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar deprem bölgesinde incelemede bulundu

6 saat önce

Türk-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da incelemede bulundu.

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar deprem bölgesinde incelemede bulundu, System.String[]

Türk-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da incelemede bulundu.

Yol-İş Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Ağar ve beraberindekiler depremin hasara yol açtığı Elazığ'ın Sivrice ve Malatya'nın Doğanyol ilçelerini ziyaret etti.

Burada depremden etkilenen vatandaşlarla görüşen Ağar, enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi.

Ağar, Karayolları 8'inci Bölge Müdürü Kenan Keskin ile Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş'i ziyaret etti.

Depremde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan Karayolları ve İl Özel İdaresi işçileriyle de bir araya gelen Ağar, personeli özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyaret kapsamında, sendikasının Elazığ 1 ve 2 No'lu şube yöneticileriyle toplantılar yapan Ağar, sorun ve talepleri dinledi.

Türk İş, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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