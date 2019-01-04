Yol İşaret Tabelalarını Oksijen Tüpüyle Kesip Çalmaya Çalışan 5 Kişi Yakalandı
1 saat önce
İzmir Karayolu üzerinde bulunan yol işaret levhaları ve reklam tabelalarını oksijen kaynağı ile keserek, çalmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
BURSA- İzmir
Karayolu üzerinde bulunan yol işaret levhaları ve reklam tabelalarını oksijen kaynağı ile keserek, çalmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Hırsızlık olayı, 3 Ocak günü saat 14.00'de meydana geldi. Bursa-İzmir Karayolua, kırsal Orhaniye
Mahallesi Mevkii'nde yol kenarında bulunan reklam tabelaları ve karayolu işaret levhalarını oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalışan H.I., M.D., C.G., A.S. ve E.A. Karacabey Jandarma
ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:27 Kaynak: DHA
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