Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Gümeli Yaylası'ndan ev kiralayıp, hafta sonu tatilini geçiren 17 kişi mahsur kaldı. Cumartesi sabah saatlerinde yaylaya çıkan ikisi aile toplam 17 kişilik grup arazi araçları olmasına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yayladan inemedi. İki farklı yolu bulunan yaylanın ikisinin de kapandığı ve yol açma çalışmasının da gerçekleştirilemediği öğrenildi. Mahsur kalan 17 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Gümeli, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yol kapandı; 17 kişi, kiraladıkları yayla evlerinde mahsur kaldı - Son Dakika

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