Yol kapanınca hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol kapanınca hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştılar - Son Dakika

Yol kapanınca hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştılar

6 saat önce

Adıyaman'da 112 Acil Servis ekipleri, yolu kapanan köydeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı.

Yol kapanınca hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştılar, System.String[]

Adıyaman'da 112 Acil Servis ekipleri, yolu kapanan köydeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı.


Çelikhan ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Fatih köyünde yaşayan 1 yaşındaki Gökçe Yaman'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye, paletli ambulansla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaştı.

Yüksek ateş şikayeti bulunan çocuk, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Hastanede yapılan müdahalenin ardından Yaman, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil Servis, Çelikhan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki
9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
23:25 Kırşehir'de şüpheli paket alarmı - Son Dakika
23:25 Vali Ekinci: "Terörist sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek noktaya geldi" - Son Dakika
23:24 Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai - Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezi - Son Dakika
23:24 Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar - Son Dakika
23:21 Pakistan'da yeni yıl coşkusu - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:31:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yol kapanınca hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]