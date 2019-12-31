Yol kapanınca hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştılar - Son Dakika

Adıyaman'da 112 Acil Servis ekipleri, yolu kapanan köydeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı.



Çelikhan ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Fatih köyünde yaşayan 1 yaşındaki Gökçe Yaman'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye, paletli ambulansla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaştı.

Yüksek ateş şikayeti bulunan çocuk, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Hastanede yapılan müdahalenin ardından Yaman, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.