Son Dakika Haberleri: Yol kapatıp, pamuk fiyatının açıklanmasını istediler
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Yol kapatıp, pamuk fiyatının açıklanmasını istediler

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde bir grup çiftçi, hasadına kısa süre kalmasına rağmen pamuğun taban fiyatının açıklanmadığı iddiasıyla eylem yaptı.

Yol kapatıp, pamuk fiyatının açıklanmasını istediler, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde bir grup çiftçi, hasadına kısa süre kalmasına rağmen pamuğun taban fiyatının açıklanmadığı iddiasıyla eylem yaptı.
Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezleri arasında yer alan Harran'da çiftçiler, pamuğun hasadına kısa süre kala taban fiyatını açıklanmadığını öne sürerek Şanlıurfa- Akçakale karayolunu ulaşıma kapattı. Lastik yakan çiftçiler nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçlarla jandarma ekipleri sevk edildi. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan pamuk üreticisi İbrahim Topdağ, pamuk taban fiyatlarının bir an önce açıklanmasını isteyerek, yaşadıkları sorunu dile getirdi. Yaklaşık 200 kişilik grubun kapattığı yolun ulaşıma açılması için olay yerine Harran Kaymakamı Faruk Çelik ile Jandarma Alay Komutanı Albay Sabri Kirişçi geldi.
Yetkililerin ikna ettiği çiftçilerden seçilen bir grup temsilcisi ise sorunlarını anlatmak için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'le görüşmek üzere makama geçti. Kalabalığın dağılması üzerine jandarmaya ait TOMA yakılan lastikleri tazyikli su sıkarak söndürdü.


Şanlıurfa, Akçakale, Harran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:04 Kaynak: DHA
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