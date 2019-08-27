Yol kapatıp, pamuk fiyatının açıklanmasını istediler
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde bir grup çiftçi, hasadına kısa süre kalmasına rağmen pamuğun taban fiyatının açıklanmadığı iddiasıyla eylem yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:04 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Harran
ilçesinde bir grup çiftçi, hasadına kısa süre kalmasına rağmen pamuğun taban fiyatının açıklanmadığı iddiasıyla eylem yaptı. Türkiye
'nin önemli pamuk üretim merkezleri arasında yer alan Harran'da çiftçiler, pamuğun hasadına kısa süre kala taban fiyatını açıklanmadığını öne sürerek Şanlıurfa- Akçakale
karayolunu ulaşıma kapattı. Lastik yakan çiftçiler nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçlarla jandarma ekipleri sevk edildi. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan pamuk üreticisi İbrahim Topdağ, pamuk taban fiyatlarının bir an önce açıklanmasını isteyerek, yaşadıkları sorunu dile getirdi. Yaklaşık 200 kişilik grubun kapattığı yolun ulaşıma açılması için olay yerine Harran Kaymakamı Faruk Çelik
ile Jandarma
Alay Komutanı Albay Sabri Kirişçi geldi.
Yetkililerin ikna ettiği çiftçilerden seçilen bir grup temsilcisi ise sorunlarını anlatmak için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
'le görüşmek üzere makama geçti. Kalabalığın dağılması üzerine jandarmaya ait TOMA yakılan lastikleri tazyikli su sıkarak söndürdü.
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