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Yol kapatmak için kullanılan tarihi kalıntı koruma altına alındı

1 saat önce

Yol kapatmak için kullanılan tarihi kalıntı koruma altına alındıKOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir yolu araç trafiğine kapatmak için konulan kayaların arasında bulunan tarihi kalıntı yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak koruma altına alındı.

Yol kapatmak için kullanılan tarihi kalıntı koruma altına alındı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir yolu araç trafiğine kapatmak için konulan kayaların arasında bulunan tarihi kalıntı yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak koruma altına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 6 ay önce sahil çalışmaları kapsamında Mini Marina'ya araç geçişini yasaklamak için konulan büyük kayaların arasında tarihi eser olduğu ortaya çıkmıştı. Bölgeye konulan bir taşın üzerinde Grekçe bir metin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmişti. Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen yetkililer olay yerine gelerek tarihi eser olduğu düşünülen taşı inceledi. Tarihi kalıntıyı bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde kaldıran yetkililer, eski Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşı koruma altına aldı.
Yol kapatmak için kullanılan tarihi kalıntı koruma altına alındı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
Kocaeli, Darıca, Genel
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