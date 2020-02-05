Yol kavgasında kurşun yağdırarak bir sürücüyü öldüren zanlıya müebbet hapis talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol kavgasında kurşun yağdırarak bir sürücüyü öldüren zanlıya müebbet hapis talebi - Son Dakika

Yol kavgasında kurşun yağdırarak bir sürücüyü öldüren zanlıya müebbet hapis talebi

6 saat önce

TEM otoyolunda yol verme yüzünden çıkan tartışmada Serdar Çekiç'in üzerine kurşun yağdırarak öldüren Hasan Saytal hakkında iddianame hazırlandı.

Yol kavgasında kurşun yağdırarak bir sürücüyü öldüren zanlıya müebbet hapis talebi, System.String[]

TEM otoyolunda yol verme yüzünden çıkan tartışmada Serdar Çekiç'in üzerine kurşun yağdırarak öldüren Hasan Saytal hakkında iddianame hazırlandı. Saytal'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

TEM otoyolunda yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın (37), araç sürücüsü Serdar Çekiç'e (37) kurşun yağdırıp ölümüne neden olduğu olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Serdar Çekiç'in aracı ile TEM Kuzey Yol 100. Yıl köprü civarına geldiği ve burada emniyet şeridindeki şüphelinin kullanmış olduğu motosikletin durur vaziyette olduğu açıklandı. Şüpheli Saytal'ın, durur vaziyetteki motosikletini hareket ettirmesi üzerine maktul Çekiç'in elini kaldırarak ne yapıyorsun şeklinde hareket yaptığı ve yoluna devam ettiği anlatıldı.

"SEN NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Bir süre sonra maktulün Mahmutbey Köprüsü İstoç yol ayrımına geldiğinde şüphelinin kullanmış kullanmış olduğu motor ile Çekiç'in kullandığı aracın yan yana geldiği de iddianamede ifade edildi. Burada maktulün aracının şüphelinin kullandığı motosiklete çarptığı ve motorun devrildiği de aktarıldı. Araç içerisinde bulunan Serdar Çekiç ile Aslı Akyar ve tanıkların araçtan inerek şüphelinin yanına gittikleri, ve maktulün şüpheliye 'sen ne yapmaya çalışıyorsun' dediği belirtildi.

BİRDEN FAZLA KEZ ATEŞ ETMİŞ

Daha sonra maktulün arabaya bindiğinin de anlatıldığı iddianamede, şüpheli Saytal'ın araç içerisindeki Çekiç'e birden fazla kez ateş ettiği açıklandı. İddianamede Serdar Çekiç'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilirken, otopsi raporunda 5 silahlı mermi çekirdeğinin isabet ettiğine yer verildi.

KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİNİ HATIRLAMADIĞINI AKTARDI

Şüpheli Saytal ise iddianamede yer verilen ifadesinde emniyet şeridine geçerken aracın kendisine çarptığını, yere düştüğünü, araçtan inen kişinin kendisine vurduktan sonra tekrar arabasına bindiğini ve kendisine zarar vereceği düşüncesiyle silahı aldığını ancak kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını aktardı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Hasan Saytal'ın iddianamede 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İHA)

TEM Otoyolu, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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