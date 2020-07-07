Yol kavgasındaki cinayetin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

9 Temmuz günü görülecek ilk duruşma öncesinde olaya ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sanık Hasan S. ile maktul Serdar Çekiç arasında yol verme konusu nedeniyle tartışma yaşandığı ve ardından sürücünün vurulması nedeniyle yoldan geçen vatandaşların olay yerinde toplandığı görülüyor. - İSTANBUL

TEM Otoyolu'nda bir yıl önce yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu motosiklet sürücüsü Hasan S., araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp ölümüne neden olmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan S.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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