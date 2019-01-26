Son Dakika Haberleri: Yol Kenarına Atılan Atık Malzemelerden Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Yol Kenarına Atılan Atık Malzemelerden Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yol kenarına atılan atık malzemelerden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yol Kenarına Atılan Atık Malzemelerden Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yol kenarına atılan atık malzemelerden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarına atılan atık malzemelerden henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Atık malzemelerden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

İtfaiye, Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa
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