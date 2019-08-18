Yol kenarına atılan ölü hindiler, ekipleri harekete geçirdi

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Afganistan'da bir düğüne intihar saldırısı: En az 63 ölü, 182 yaralı

Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı

Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı