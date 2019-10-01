Son Dakika Haberleri: Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi
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Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

34 dakika önce

Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdiSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Sedde Yolu'nda, yol kenarına atılmış onlarca ayakkabı polis ve belediye ekiplerini alarma geçirdi.

Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Sedde Yolu'nda, yol kenarına atılmış onlarca ayakkabı polis ve belediye ekiplerini alarma geçirdi.

Dün gece Organize Sanayi Sedde Yolu kenarına atılmış onlarca yeni ayakkabıları gören bir vatandaş tarafından polise ve belediye zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve belediye zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Çoğunluğunun bayan ayakkabılarından oluştuğu onlarca ayakkabın yakılmaya çalışıldığı fakat bir bölümün yandığı, çoğunun ise köpekler tarafından dağılmış ve yağmurdan etkilendiğini belirlediler. Ayakkabıların çalıntı mal olabileceği ihtimalini de düşünen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ayakkabıların kim veya kimler tarafından atıldığını bulmak için çalışma başlattı. Toplanan 15 çöp poşeti ayakkabı ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı.

Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

Zabıta, Samsun, Bafra, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
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