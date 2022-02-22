Üye Girişi
Yol kenarına attığı paketten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Yol kenarına attığı paketten uyuşturucu çıktı

22.02.2022 11:45
Yol kenarına attığı paketten uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Otoyol çıkışında durdurulan araçtan yol kenarına atılan paketten 17 gram uyuşturucu madde çıktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Otoyol çıkışında durdurulan araçtan yol kenarına atılan paketten 17 gram uyuşturucu madde çıktı.

Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu çıkışında durdurulan Bolu plakalı araçta yolcu olarak bulunan V. D. isimli şahsın üzerinde bulunduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi uygulama noktasını fark ettiği esnada yol kenarına attı. KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımı ile yapılan aramada poşet içerisine sarılı halde 17 gram bonzai maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Yol kenarına attığı paketten uyuşturucu çıktı Yol kenarına attığı paketten uyuşturucu çıktı Dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan köpek 2 günde kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan köpek 2 günde kurtarıldı

TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarına attığı paketten uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:43 Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıdı! Sosyal medyada "Ardahan elden gidiyor" paylaşımları yer aldı
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:51:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yol kenarına attığı paketten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement