Yol kenarına bırakılan yavru köpekler barınağa götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol kenarına bırakılan yavru köpekler barınağa götürüldü - Son Dakika

Yol kenarına bırakılan yavru köpekler barınağa götürüldü

6 saat önce

Akseki ilçesinde yol kenarına bırakılan dört yavru köpek, belediye görevlilerince barınağa götürüldü.

Akseki ilçesinde yol kenarına bırakılan dört yavru köpek, belediye görevlilerince barınağa götürüldü.

Konya il sınırında yolun kenarına köpek yavrularının terk edildiği ihbarı üzerine Akseki Belediyesi ekipleri bölgeye gitti.

Soğuk ve açlıktan bitkin düşen yavrular, karınları doyurulduktan sonra araca alınarak Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Veterinerin kontrol ettiği köpeklerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Köpekleri soğukta donmak üzereyken bulduğunu belirten Doğan Doğanay, "Burası çok soğuk bir yer. Anayolun kenarına bırakmışlar. Allah korusun belki araba çarpabilirdi veya donarak ölebilirlerdi. Yol kenarında köpekleri görür görmez ilçe merkezine inip yiyecek getirdim. Sonrasında da yetkililere haber verdim." diye konuştu.

Yol kenarına bırakılan yavru köpekler barınağa götürüldü

Manavgat, Akseki, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:27 Kaynak: AA
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