Üye Girişi
Yol kenarına bıraktıkları şahsı ölüme terk edenlere 6'şar yıl hapis - Son Dakika

Yol kenarına bıraktıkları şahsı ölüme terk edenlere 6'şar yıl hapis

02.06.2021 13:28
Yol kenarına bıraktıkları şahsı ölüme terk edenlere 6'şar yıl hapis, System.String[]

Kocaeli'de kaçak yollarla ülkeye giren ve yabancı uyruklu hasta şahsı yol kenarına bırakarak ölümüne sebebiyet veren 2 şahıs, 6 yıl 3'er ay hapis cezası çarptırıldı.

Kocaeli'de kaçak yollarla ülkeye giren ve yabancı uyruklu hasta şahsı yol kenarına bırakarak ölümüne sebebiyet veren 2 şahıs, 6 yıl 3'er ay hapis cezası çarptırıldı.

Olay, 11 Eylül 2018 tarihinde TEM otoyolu Körfez geçişinde bulunan bir dinlenme tesisi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesis bahçesinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ölen şahsın üstünde Çekoslovakya vatandaşı olduğunu belirten Rumeys Kantae adında pasaport çıktı. Yapılan incelemede pasaportun sahte olduğu belirlendi. Tesisteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, tesise gelen bir aracın cesedi bırakarak kaçtığı belirlendi. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Kantae'yi yol kenarına bırakan iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

"İki sanığa 6'şar yıl 3 ay hapis cezası"

Tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim D. ve Osman Ş.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya sanık avukatları katılırken, sanık İbrahim D. ve Osman Ş. katılmadı. Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık O.Ş. ve İ.D. hakkında Rumeys Kantae'yi ihmali davranış sebebi ile öldürdükleri gerekçesi ile ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Kocaeli, Körfez, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarına bıraktıkları şahsı ölüme terk edenlere 6'şar yıl hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı! İstanbul'da bir kadın, İETT otobüsüne maymunuyla bindi İstanbul'da bir kadın, İETT otobüsüne maymunuyla bindi Yeni bir tehdit mi? Çin'de ilk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü Yeni bir tehdit mi? Çin'de ilk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü

Son Dakika Haberleri
14:37 İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi!
14:35 Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!
14:24 İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı
14:21 Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?
14:20 Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim
14:09 TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn sosyal medya platformuna dava açtı
14:05 Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı "Bilerek atladım" dedi
14:00 Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar
13:34 Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!
13:31 Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi! İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi!         
14:38
Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor         
14:35
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği ortaya çıktı         
14:15
Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar         
14:01
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu         
13:32
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı         
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı         
12:28
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 14:49:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yol kenarına bıraktıkları şahsı ölüme terk edenlere 6'şar yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement