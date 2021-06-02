Yol kenarına bıraktıkları şahsı ölüme terk edenlere 6'şar yıl hapis - Son Dakika

Kocaeli'de kaçak yollarla ülkeye giren ve yabancı uyruklu hasta şahsı yol kenarına bırakarak ölümüne sebebiyet veren 2 şahıs, 6 yıl 3'er ay hapis cezası çarptırıldı.

Olay, 11 Eylül 2018 tarihinde TEM otoyolu Körfez geçişinde bulunan bir dinlenme tesisi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesis bahçesinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ölen şahsın üstünde Çekoslovakya vatandaşı olduğunu belirten Rumeys Kantae adında pasaport çıktı. Yapılan incelemede pasaportun sahte olduğu belirlendi. Tesisteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, tesise gelen bir aracın cesedi bırakarak kaçtığı belirlendi. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Kantae'yi yol kenarına bırakan iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

"İki sanığa 6'şar yıl 3 ay hapis cezası"

Tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim D. ve Osman Ş.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya sanık avukatları katılırken, sanık İbrahim D. ve Osman Ş. katılmadı. Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık O.Ş. ve İ.D. hakkında Rumeys Kantae'yi ihmali davranış sebebi ile öldürdükleri gerekçesi ile ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - KOCAELİ