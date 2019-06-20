Yol kenarına çeşme yapıldı
44 dakika önce
Adıyaman Çelikhan karayolu üzerine akan su ıslah edilerek çeşme haline getirildi.
Adıyaman Çelikhan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
karayolu üzerine akan su ıslah edilerek çeşme haline getirildi.
Adıyaman-Çelikhan karayolu üzeri Doğanlı
Köyü Aksu
Mezrası yakınlarında bulunun ve yıllardır akan Şirin Su kaynağı Doğanlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abuzer Nevruz tarafından ıslah edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Yolculuk yapan kişilerin yol kenarında su içmesi için çeşme yapıldı.
Abuzer Nevruz, çeşme yapılan yerin karayolları ekipleri tarafından düzenlenmesi ve asfaltlanması ile yolculuk yapan kişilerin rahatlıkla burada durarak su ihtiyacını giderebileceğini kaydetti. - ADIYAMAN
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