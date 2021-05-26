Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar verdiği tepkiyle fenomen oldu - Son Dakika

Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar verdiği tepkiyle fenomen oldu

26.05.2021 16:14

Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar verdiği tepkiyle fenomen oldu Mahallesini savunan muhtar fenomen oldu Muğla'nın Fethiye ilçesinde mahalle sınırları içerisine bir işletme tarafından dökülen çöpleri gören muhtar çılgına döndü, işletme tarafından da tehdit edildiğini iddia eden muhtar...

Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar verdiği tepkiyle fenomen oldu

Mahallesini savunan muhtar fenomen oldu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde mahalle sınırları içerisine bir işletme tarafından dökülen çöpleri gören muhtar çılgına döndü, işletme tarafından da tehdit edildiğini iddia eden muhtar o anları sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, bir işletmenin yol kenarına çöp attığı bilgisi olması üzerine olay yerine gitti. Çöpleri görmesiyle çılgına dönen muhtar, işletme sahipleri tarafından da tehdit edilince o anları sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladı. Muhtarın canlı yayınını binlerce kişi izlerken, ilçede adeta fenomen oldu.

Karaçulha Mahallesi'nin sempatik muhtarı Mustafa Gizli, yaptığı canlı yayınla yine isminden söz ettirmeyi başardı. Mahalle sınırları içerisinde yer alan Fethiye - Antalya Karayolu kenarında bulunan bir işletmenin, çöplerini yol kenarına attığını öğrenen muhtar, işletmeye giderek atılan çöpleri görünce adeta çılgına döndü.

İşletme sahiplerini uyaran muhtar Mustafa Gizli, işletme sahipleri tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, sosyal medya üzerinden canlı yayına başladı. Canlı yayında oldukça sinirli olduğu görülen muhtar "Evet sayın seyirciler, Sayın Kaymakamım bu pisliği atan arkadaşım beni bir muhtar olarak tehdit ediyor. Benim mahalle muhtarlığıma küfür eden biri çıktı" diyerek başladığı canlı yayınında "atma dedim suçlusu ben oldum", "savunmam suçsa söylesin", "canlı yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim", "bir esnaf Karaçulha Mahalle muhtarını tehdit edemez, varsa bir yolsuzluğum çıksın", "beni izlemeye devam edin, canlı canlı yayın" gibi sözleri ile dikkat çeken muhtarın yayını binlerce kişiye ulaşınca ilçede adeta fenomen haline geldi.

Canlı yayının birçok kişi tarafından izlenmesiyle Fethiye Belediyesi temizlik işleri birimi, yol kenarındaki çöpleri temizledi.

Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar verdiği tepkiyle fenomen oldu
Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar verdiği tepkiyle fenomen oldu
Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar verdiği tepkiyle fenomen oldu
Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar verdiği tepkiyle fenomen oldu

Sosyal Medya, Fethiye, Muhtar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar verdiği tepkiyle fenomen oldu - Son Dakika


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