Yol kenarına gizlenmiş EYP imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol kenarına gizlenmiş EYP imha edildi - Son Dakika

Yol kenarına gizlenmiş EYP imha edildi

6 saat önce

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yol kenarına gizlenmiş halde bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yol kenarına gizlenmiş halde bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik başlatılan Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan-18 Operasyonu kapsamında, METİ timleri, Akçalı bölgesinde arama tarama faaliyeti yaparken, yolun kenarına gizlenmiş EYP tespit etti.

Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, EYP'yi kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Yol kenarına gizlenmiş EYP imha edildi

Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:41 Kaynak: AA
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