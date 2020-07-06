Yol kenarına hafriyat döktüren firmaya ceza - Son Dakika

Yol kenarına hafriyat döktüren firmaya ceza
BARTIN'ın Küçükkızılkum köyünde yol kenarına moloz döken şirkete 88 bin 499 lira para cezası kesildi.
BARTIN'ın Küçükkızılkum köyünde yol kenarına moloz döken şirkete 88 bin 499 lira para cezası kesildi.
Bartın merkeze bağlı Küçükkızılkum köyünde yol kenarına moloz döküldüğü ihbarını alan jandarma, harekete geçti. Ekipler, molozu dökenin kamyon şoförü M.İ. olduğunu saptadı. Şoför hakkında tutanak tutulurken, bağlı olduğu firmaya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 88 bin 499 lira idari para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:54 Kaynak: DHA
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