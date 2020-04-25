Yol kenarına inen karaca görüntülendi - Son Dakika

KIRKLARELİ'de, koruma altındaki karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol çalışmaları sırasında görüntülendi.

Kırklareli'de, koronavirüs önlemleri kapsamında Tabiat Parklarının da kapatılmasıyla aç kalan yaban hayvanları, yol kenarlarına inmeye başladı. Koruma altında bulunan bir karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol çalışmaları sırasında görüntülendi. Bir süre yol kenarında kulan karaca, daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu. Karacanın görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında, "Yapılan koruma ve kontrol çalışmalarımız esnasında bize bir süre eşlik eden karaca. Birlikte koruyalım" notuyla paylaşıldı.