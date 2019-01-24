Yol Kenarına Terk Edilen Köpek Belediye Ekipleri Tarafından Rehabilitasyon Merkezine Götürüldü
1 saat önce
Yol kenarına terk edilen köpek belediye ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldüİSTANBUL - Yol kenarındaki trafik tabelasına bağlanarak terk edilen köpek, belediye ekipleri tarafından alınarak rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Yol kenarına terk edilen köpek belediye ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldü
İSTANBUL - Yol kenarındaki trafik tabelasına bağlanarak terk edilen köpek, belediye ekipleri tarafından alınarak rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Sabahın erken saatlerinde Piyalepaşa Bulvarı'nda yol kenarında bulunan bir trafik tabelasına zincirle bağlanarak terk edilen köpek, yardım etmek için yanına yaklaşmaya çalışan vatandaşlara korkuyla saldırırdı. Bunun üzerine vatandaşlar, köpeğe yardım edebilmek için belediye ekiplerine haber verdi. Şişli Belediyesi
'nin ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek, kıskaç ile korkudan saldırganlaşan hayvanı tutarak bağlı olduğu yerden kurtardı. Soğuktan titrediği görülen hayvan, belediye ekiplerinin kontrolünde araca bindirilerek tedavisi yapılmak üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:57 Kaynak: İHA
Patlıcana 3 Ayda Yüzde 400 Zam Geldi
Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı
ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti
Tuzlanan Palamudun Kavanozu 100 Liradan Satılıyor