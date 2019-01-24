Son Dakika Haberleri: Yol Kenarına Terk Edilen Köpek Belediye Ekipleri Tarafından Rehabilitasyon Merkezine Götürüldü

Yol Kenarına Terk Edilen Köpek Belediye Ekipleri Tarafından Rehabilitasyon Merkezine Götürüldü

31 dakika önce

Yol kenarına terk edilen köpek belediye ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldüİSTANBUL - Yol kenarındaki trafik tabelasına bağlanarak terk edilen köpek, belediye ekipleri tarafından alınarak rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Yol kenarına terk edilen köpek belediye ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldü

İSTANBUL - Yol kenarındaki trafik tabelasına bağlanarak terk edilen köpek, belediye ekipleri tarafından alınarak rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Sabahın erken saatlerinde Piyalepaşa Bulvarı'nda yol kenarında bulunan bir trafik tabelasına zincirle bağlanarak terk edilen köpek, yardım etmek için yanına yaklaşmaya çalışan vatandaşlara korkuyla saldırırdı. Bunun üzerine vatandaşlar, köpeğe yardım edebilmek için belediye ekiplerine haber verdi. Şişli Belediyesi'nin ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek, kıskaç ile korkudan saldırganlaşan hayvanı tutarak bağlı olduğu yerden kurtardı. Soğuktan titrediği görülen hayvan, belediye ekiplerinin kontrolünde araca bindirilerek tedavisi yapılmak üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

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