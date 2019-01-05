Son Dakika Haberleri: Yol Kenarına Terk Edilen Yaralı Eşek Kurtarıldı

Yol Kenarına Terk Edilen Yaralı Eşek Kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol kenarına terk edilen yaşlı eşek, jandarma ve hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Yol Kenarına Terk Edilen Yaralı Eşek Kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol kenarına terk edilen yaşlı eşek, jandarma ve hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi yakınlarında yol kenarına terk edilen bir eşek olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler, durumu Hayvan Dostları Derneği'ne (HAYDOS) bildirdi.

Bölgeye ulaşan hayvanseverler, eşeği hayvan ambulansıyla HAYDOS Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşeğin çok yaşlı olduğunu için kasıtlı olarak terk edilmiş olabileceğini söyledi.

Dağdelen, "İnsanlar, yıllarca yüklerini taşıyan ve kahırlarını çeken bu hayvanları, yaşlandıkları zaman maalesef ölüme terk ediyorlar. Eşeği sağlık kontrolünden geçirdik ve besledik. Şu an bakımevimizde koruma altında. Yaşlı kızımızı daha sonra sahiplendireceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Üzümlü, Fethiye, Muğla, Jandarma, 3. Sayfa
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