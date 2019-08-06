Yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi
1 saat önce
Hakkari-Van kara yolunun kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:43 Kaynak: AA
Hakkari- Van
kara yolunun kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu çerçevede, Hakkari-Van kara yolunda icra edilen aramada yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.
El yapımı patlayıcı, ekiplerce imha edildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor