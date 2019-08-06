Son Dakika Haberleri: Yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi
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Yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi

1 saat önce

Hakkari-Van kara yolunun kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi.

Yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi, System.String[]
Hakkari- Van kara yolunun kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu çerçevede, Hakkari-Van kara yolunda icra edilen aramada yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.
El yapımı patlayıcı, ekiplerce imha edildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.
Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:43 Kaynak: AA
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