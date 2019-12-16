Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı - Son Dakika

Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

6 saat önce

ANLIK ÖFKEYLE VURMUŞAntalya'nın Manavgat ilçesinde, R.A.'yı (16) silahla vurarak, ağır yaraladığı iddiasıyla yakalanan H.İ.S.'nin (20) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı, System.String[]

ANLIK ÖFKEYLE VURMUŞ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, R.A.'yı (16) silahla vurarak, ağır yaraladığı iddiasıyla yakalanan H.İ.S.'nin (20) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. H.İ.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. H.İ.S. adliyeye getirilirken annesi, "Kendini yaktın" diye bağırdı. Olay sırasında H.İ.S.'nin yanında, otomobilde 1'i kadın 2 kişi daha olduğu, jandarma ekiplerince gözaltına alınan bu kişilerin, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. H.İ.S.'nin, ilk ifadesinde, anlık öfkeyle R.A.'yı vurduğunu ve kendisini kimsenin yönlendirmediğini söylediği öğrenildi.

KIZIN BABASI: EN AĞIR CEZA VERİLSİN

R.A.'nın babası Muharrem A. ise H.İ.S.'nin, kızını öldürmeye teşebbüs ettiğini söyleyerek, "Kızım hayat doluydu, neşeliydi. Bu cani, kızımı öldürmeye teşebbüs etti. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Kızımın hayati tehlikesi devam ediyor. Antalya'da ameliyat olacak. Ben de Antalya'ya gidiyorum" dedi.


kızım dizisi, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi!
Kendisine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, önceden polise şikayet ettiği şahsı sokak ortasında tüfekle öldürdü Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi

Son Dakika Haberleri
20:07 Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" - Son Dakika
20:06 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında son savunmalar alınıyor - Son Dakika
20:04 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
20:03 Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika
20:02 İran: İsrail rejimini tanımıyoruz - Son Dakika
19:21 Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:14:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]