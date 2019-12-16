Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı (3) - Son Dakika

Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı (3)

6 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde, R.A.'yı silahla vurarak, ağır yaraladığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan Halil İbrahim Sav, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı (3), System.String[]

TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, R.A.'yı silahla vurarak, ağır yaraladığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan Halil İbrahim Sav, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
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