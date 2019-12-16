Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı (3) - Son Dakika

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Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı (3)
6 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde, R.A.'yı silahla vurarak, ağır yaraladığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan Halil İbrahim Sav, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, R.A.'yı silahla vurarak, ağır yaraladığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan Halil İbrahim Sav, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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