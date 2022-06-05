Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında yol kenarında alkol alan M.G. (50), G.Y. (54) ve S.P. (37) isimli şahısların kimlik sorgusu yapıldığı esnada alkol şişesinin yanında sigara şeklinde sarılmış esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar, uyuşturucuyu kendilerinin kullandığını beyan ederken, yapılan kaba üst aramalarında poşet içerisinde yaklaşık 8 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yol kenarında alkol ve esrar alırken yakalandılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.