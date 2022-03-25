Yol kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Yol kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

25.03.2022 22:42
Yol kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Zonguldak'ta bir kişi yol kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Zonguldak'ta bir kişi yol kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Ekipler olayın failini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Devrek ilçesine bağlı Eğerci mevkisinde yaşandı. Yol kenarında yerde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin Orhan Ç. olduğunu belirledi. Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen talihsiz adam ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri olayın failinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK

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Av Tüfeği, Zonguldak, Jandarma, Eğerci, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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