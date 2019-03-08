Yol Kenarında Baygın Bulunan Belediye İşçisi, Hastanede Öldü
24 dakika önce
KARABÜK'te, yol kenarında baygın bulunan belediye işçisi Murat Ekemen (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KARABÜK'te, yol kenarında baygın bulunan belediye işçisi Murat Ekemen (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Baygın halde yerde yatan kişiyi fark edenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polisin yaptığı kontrolde kişinin Eskipazar
Belediyesi'nde büro işçisi olarak çalışan Murat Ekemen olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ekemen, Karabük
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat Ekemen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Ekemen'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekemen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:46 Kaynak: DHA
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