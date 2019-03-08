Son Dakika Haberleri: Yol Kenarında Baygın Bulunan Belediye İşçisi, Hastanede Öldü

Yol Kenarında Baygın Bulunan Belediye İşçisi, Hastanede Öldü

24 dakika önce

KARABÜK'te, yol kenarında baygın bulunan belediye işçisi Murat Ekemen (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yol Kenarında Baygın Bulunan Belediye İşçisi, Hastanede Öldü, System.String[]
KARABÜK'te, yol kenarında baygın bulunan belediye işçisi Murat Ekemen (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Baygın halde yerde yatan kişiyi fark edenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polisin yaptığı kontrolde kişinin  Eskipazar Belediyesi'nde büro işçisi olarak çalışan Murat Ekemen olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ekemen,  Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat Ekemen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Ekemen'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekemen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:46 Kaynak: DHA

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