Yol kenarında beklerken silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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Yol kenarında beklerken silahla vurulan kişi yaralandı

27.02.2022 19:50

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol kenarında toplu taşıma aracı beklediği sırada silahla bacağından vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol kenarında toplu taşıma aracı beklediği sırada silahla bacağından vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karakamış Mahallesi Şehit Birol Elmas Caddesi'nde iş yerlerinin önünde toplu taşıma aracı bekleyen S.Ü, bir araçtan kişi ya da kişilerce ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı S.Ü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde boş kovan arayan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yol kenarında beklerken silahla vurulan kişi yaralandı
Yol kenarında beklerken silahla vurulan kişi yaralandı
Yol kenarında beklerken silahla vurulan kişi yaralandı

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Sakarya, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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