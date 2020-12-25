Yol kenarında bileği kesik halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yol kenarında bileği kesik halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yol kenarında bileği kesik halde bulunan S.U.(26), hastaneye kaldırıldı.

Ereğli Ören Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir gencin yol kenarında yattığını görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, S.U.'nun sağ bileğinin kesik olduğunu fark etti. İntihara teşebbüs ettiği değerlendirilen S.U., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.