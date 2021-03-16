Yol kenarında boğazından vurulmuş halde erkek cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Yol kenarında boğazından vurulmuş halde erkek cansız bedeni bulundu
16.03.2021 20:52
Kocaeli'de yaşayan 30 yaşındaki Sercan Tufan adlı kişi, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boğazından vurulmuş halde yol kenarında bulundu. Polis, cinayeti işleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarında boğazından vurulmuş bir kişinin kanlar içerisinde yattığını gördü.
CİNAYETİ İŞLEYEN KİŞİ ORTADA YOK
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boğazından tabancayla vurulan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Sercan Tufan olduğu belirlendi. Polis, cinayeti işleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de bayağı iyiymişsiniz Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu