Son Dakika Haberleri: Yol kenarında bulduğu altınlar sahte çıktı
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Yol kenarında bulduğu altınlar sahte çıktı

28 dakika önce

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Semih Enginar'ın (24) yol kenarında bulup, polise teslim ettiği 1,5 kiloya yakın ziynet eşyasının sahte olduğu belirlendi.

Yol kenarında bulduğu altınlar sahte çıktı, System.String[]
BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Semih Enginar'ın (24) yol kenarında bulup, polise teslim ettiği 1,5 kiloya yakın ziynet eşyasının sahte olduğu belirlendi.
Bozüyük'te balık avlamak için evden çıkan Semih Enginar, Karasu akarsuyuna giderken Bursa yol kavşağına yakın noktada etrafa saçılmış aralarında bilezik, kolye, küpe ve bilekliğin bulunduğu ziynet eşyaları buldu. Enginar durum polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede altın sanılan ziynet eşyalarının sahte olduğunu belirledi. Bozüyük Emniyet Müdürü Hakkı Güner, sahte de olsa yol kenarında bulduğu ziynet eşyalarını polise bildiren Semih Enginar'a gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.


- Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:33 Kaynak: DHA
Bilecik, Bozüyük, Karasu, Güncel
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