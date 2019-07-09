Yol kenarında bulduğu altınlar sahte çıktı
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BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Semih Enginar'ın (24) yol kenarında bulup, polise teslim ettiği 1,5 kiloya yakın ziynet eşyasının sahte olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:33 Kaynak: DHA
BİLECİK'in Bozüyük
ilçesinde, Semih Enginar'ın (24) yol kenarında bulup, polise teslim ettiği 1,5 kiloya yakın ziynet eşyasının sahte olduğu belirlendi.
Bozüyük'te balık avlamak için evden çıkan Semih Enginar, Karasu
akarsuyuna giderken Bursa
yol kavşağına yakın noktada etrafa saçılmış aralarında bilezik, kolye, küpe ve bilekliğin bulunduğu ziynet eşyaları buldu. Enginar durum polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede altın sanılan ziynet eşyalarının sahte olduğunu belirledi. Bozüyük Emniyet Müdürü Hakkı Güner, sahte de olsa yol kenarında bulduğu ziynet eşyalarını polise bildiren Semih Enginar'a gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.
- Bilecik
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