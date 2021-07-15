Yol kenarında bulduğu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Yol kenarında bulduğu çantayı sahibine teslim etti

Rahatsızlanan çocuğuna bakmak için yol kenarında durdu çantasını unutup yoluna devam etti, o çantayı bir köylü bulup kendisine teslim etti

İSTANBUL - İstanbul'dan tatil için yola çıkan bir aile, rahatsızlanan oğluna bakmak için durduğu yerde çantasını unutarak yoluna devam etti. Çantayı bulan bir köylü jandarma aracılığıyla çantayı sahibine teslim etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan Edirne istikametine ailesi ile birlikte tatile giden Bilal Kayabaşı rahatsızlanan çocuğu için aracı yol kenarına çekerek, çocuğuna ilaçlarını verdi. İlaçları verdikten sonra yoluna devam eden Bilal Kayabaşı içerisinde para ve kredi kartları bulunan çantasını yol kenarında unuttu. Çantasının kaybolduğunu saatler sonra fark eden Bilal Kayabaşına müjdeli haber otoyol kenarında bulunan bir köyde yaşayan köylüden geldi. Yol kenarında bulunan köyde yaşayan ve köyün girişinde duran Ramazan Danacı çantayı bularak sahibine teslim edilmesi üzere jandarmayı çağırdı. Arnavutköy ilçe Jandarma Ekiplerinin çalışması üzerine çanta sahibi bulundu ve eşyaları teslim edildi.

"Bu zamanda böyle insanlar gerçekten beni mutlu etti"

İçerisinde yüklü miktarda para ve kredi kartları bulunan çantasını unutan Bilal Kayabaşı, "Ben ailemle tatile giderken çantamı düşürdüm yol kenarında. Sağ olsun Ramazan abi bulmuş jandarmaya haber vermiş bizi aradılar bugün geldik çantamızı teslim ettik. Bu devirde bu tarz insanların hala olması beni çok mutlu etti çantayı alıp sağa sola da atabilirlerdi beni bulmaları gerçekten çok güzel bir şey" İfadelerini kullandı.