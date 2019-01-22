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Yol Kenarında Bulunan Cesedin Failleri Yakalandı

1 saat önce

Yol kenarında bulunan cesedin failleri yakalandı Öldürdükleri şahsı yol kenarına atan 3 şüpheli operasyonla yakalandıSAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde silahla vurularak cesedi yol kenarına atılmış halde bulunan Yalçın Demirci'nin öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şahıs...

Yol kenarında bulunan cesedin failleri yakalandı
Öldürdükleri şahsı yol kenarına atan 3 şüpheli operasyonla yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde silahla vurularak cesedi yol kenarına atılmış halde bulunan Yalçın Demirci'nin öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, 19 Ocak 2019 günü Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde yol genişletme çalışmaları yapan ekipler, yeşil alan içerinde erkek cesedi bularak durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin 44 yaşındaki Yalçın Demirci'ye ait olduğu belirlendi. Daha sonra otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine gönderilen Demirci'nin otopsi sonucunda ense kökünden silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.
Yaşanan olay sonrasında harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet - Gasp Büro Amirliği ekipleri öldürülen Demirci'nin yakınları, arkadaşları olmak üzere herkesin ifadesine başvurdu. Geniş çaplı başlatılan soruşturma kapsamında Demirci'nin öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen E.T.(34), B.C.(26), ve S.D.operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemleri tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa
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