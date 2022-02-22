Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı bulunan yavru kurt, tedaviye alındı.

Şemdinli'den Yüksekova'ya gelen vatandaşlar, Haruna Geçidi'nde yol kenarında yaralı halde buldukları yavru kurdu, yanlarına alarak Yüksekova Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan yavru kurdun, tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne bağlı Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildiği belirtildi.