Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı - Son Dakika
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Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı

22.02.2022 15:48
Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı bulunan yavru kurt, tedaviye alındı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı bulunan yavru kurt, tedaviye alındı.

Şemdinli'den Yüksekova'ya gelen vatandaşlar, Haruna Geçidi'nde yol kenarında yaralı halde buldukları yavru kurdu, yanlarına alarak Yüksekova Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan yavru kurdun, tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne bağlı Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildiği belirtildi.


Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı
Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı
YORUMLAR
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Milli Parklar, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı - Son Dakika


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