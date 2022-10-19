Yol kenarında cesedi bulunan Merve'nin eşi cezaevinde, 2 çocuğu devlet korumasındaymış

Olay, dün 00.30 sıralarında, İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi Aydın- İzmir kara yolunda meydana geldi. Yolda hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ekipler, kimlik tespiti ve olaya ilişkin çalışma sonucu, ölen kadının Merve Güneş olduğunu tespit etti.

AYDIN'da, kara yolu kenarında cesedi bulunan Merve Güneş 'e (23) çarptığı belirlenen kamyon sürücüsü Z.A. gözaltına alındı. Güneş'e çarpan kamyonun ardından, üstünden geçtiği tespitiyle gözaltına alınan 2 otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı. Güneş'in eşinin cezaevinde, 2 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğunun da devlet korumasında olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

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