Son Dakika Haberleri: Yol Kenarında Cesedi Bulundu

Yol Kenarında Cesedi Bulundu

1 saat önce

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yol kenarında Yalçın Demirci'nin (44) cesedi bulundu.

Yol Kenarında Cesedi Bulundu, System.String[]
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yol kenarında Yalçın Demirci'nin (44) cesedi bulundu. Demirci'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belli olacak.

Öğle saatlerinde Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'ndan geçen belediye temizlik ekibi, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Yalçın Demirci olduğu tespit edildi. Demirci'nin cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Yalçın Demirci'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:59 Kaynak: DHA

Serdivan, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi Gana Futbolundaki Yolsuzluğu Ortaya Çıkaran Gazeteci, Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Öldürüldü

İstanbul- Fatih'te 22 Yaşındaki Irak Uyruklu Kadın Evinde Ölü Bulundu Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:44:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yol Kenarında Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]