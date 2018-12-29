Son Dakika Haberleri: Yol Kenarında Duran Kamyonete Otomobil Çarptı: 6 Yaralı

Yol Kenarında Duran Kamyonete Otomobil Çarptı: 6 Yaralı

28 dakika önce

Yol kenarında duran kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı Otomobilde sıkışan 4 yaralıyı kurtarmak için seferber oldularGAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeki otomobil, yakıtı bitmesi sonucu yol kenarında duran kamyonete çarptı.

Yol kenarında duran kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı
Otomobilde sıkışan 4 yaralıyı kurtarmak için seferber oldular

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeki otomobil, yakıtı bitmesi sonucu yol kenarında duran kamyonete çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından, sıkışan yaralıları kurtarmak amacıyla herkes seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cevizli Mahallesi'nden Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 27 ASK 039 plakalı kamyonet, yakıtı bitmesi sonucu yol kenarında durdu. Aynı istikametten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ABZ 327 plakalı otomobil, yol kenarındaki kamyonete arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri aldığı kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 4'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:15 Kaynak: İHA

İtfaiye, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü

Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 14:43:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yol Kenarında Duran Kamyonete Otomobil Çarptı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]