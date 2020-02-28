Yol kenarında el yapımı patlayıcı bulundu; imha edildi - Son Dakika
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Yol kenarında el yapımı patlayıcı bulundu; imha edildi

6 saat önce

Eskişehir Karayolu kenarında 3 adet el yapımı boru tipi plastik patlayıcı bulundu.

Yol kenarında el yapımı patlayıcı bulundu; imha edildi, System.String[]
AFYONKARAHİSAR - Eskişehir Karayolu kenarında 3 adet el yapımı boru tipi plastik patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.

Jandarma, dün saat 14.00 sıralarında, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı Beldesi'nde yol kenarında şüpheli çanta olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre güvenliği aldı. Ardından da bomba uzmanları, çantayı kontrollü olarak açtı. Çantadan 3 adet el yapımı, basınç etkili boru tipi plastik patlayıcı çıktı. Patlayıcılar imha edilirken, olay yerindeki çanta, parmak izi tespiti için muhafaza altına alındı.

El yapımı patlayıcıları bırakanların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Afyonkarahisar
Eskişehir, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:48 Kaynak: DHA
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