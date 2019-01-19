Sakarya
'da yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Serdivan
ilçesi Kemalpaşa Mahallesi
Medeniyet Bulvarı üzerinde yol genişletme çalışması yapan belediye ekipleri, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekipleri, cesedin Y.D'ye (44) ait olduğunu tespit etti.
Ceset, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk
Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.