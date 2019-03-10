Son Dakika Haberleri: Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

32 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında erkek cesedi bulundu.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı yakınlarında bulunan yol kenarında vatandaşlar bir erkek cesedi görünce durumu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından da öldüğü belirlenen erkek cesedinin hemen yanında içerisinde ot bulunan bir çuvalı bulundu. Yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde cesedin 75 yaşındaki Ahmet Ortak'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından Ahmet Ortak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ahmet Ortak'ın evden sabah saatlerinde hayvanlarına ot toplamak için çıktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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