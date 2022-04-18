Yol kenarında hareketsiz yatan kişi ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Yol kenarında hareketsiz yatan kişi ekipleri harekete geçirdi

18.04.2022 15:32
Yol kenarında hareketsiz yatan kişi ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde yerde hareketsiz halde bulunan kişi ekipleri harekete geçirdi.

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu üzerinde yerde hareketsiz halde bulunan kişi ekipleri harekete geçirdi. Şahıs, yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol kavşağında yakınlarında yol kenarında bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cumali A., Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baygınlık geçirdiği öğrenilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Yol kenarında hareketsiz yatan kişi ekipleri harekete geçirdi

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Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

Adıyaman Gölbaşı, 112 Acil, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında hareketsiz yatan kişi ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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