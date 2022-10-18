Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kara yolu kenarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının kimliğini belirlemeye çalışıyor.
Erbeyli Mahallesi Aydın- İzmir kara yolu kenarında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının araç çarpması sonucu ölmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, kimlik tespiti ve olaya ilişkin çalışma başlattı. Jandarma ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.
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