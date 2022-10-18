Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor (2)

2 OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, kara yolu kenarında bulunan kimliği belirsiz kadın cesediyle ilgili MOBESE kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde cesedi bulunan kadına iki otomobilin çarptığı belirlendi. Görüntülerden plakası belirlenen 2 otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Sürücülerin jandarmadaki işlemleri sürerken, cesedi bulunan kadının parmak izinden ise kimliğinin tespiti için çalışıldığı bildirildi. Burhan CEYHAN/ AYDIN,
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